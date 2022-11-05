CHP’li Altay’dan Soylu’ya: Elinden geleni ardına koyma

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, önceki gün katıldığı bir TV yayınında elindeki kırmızı dosyaya işaret ederek “Bu bir FETÖ roman. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Elinden geleni ardına koyma” diye seslendi. “Öyle dosya sallamakla olmaz aç o dosyayı” ifadelerini kullanan Altay, “Orada bir suç varsa ve sen bunu bekletiyorsan, zaten yeni bir suç işliyorsun” şeklinde konuştu.

Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yapılan suç duyurularına işaret ederek, “Türkiye mafya cennetine dönüşüyor. Bunların hesabını veremeyenler, milletin yüzüne bakamayanlar, bunları dile getiren CHP ve Bay Kemal’e karşı, devletin kurumlarını, devletin polisi ve jandarmasını kalkan yapıyorlar. Benim bildiğim Bay Kemal ne susar, ne korkar” dedi.