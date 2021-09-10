CHP’li Atıcı: İttifak sağlam zeminde gitmezse bozulur

Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Arıcı, ittifakın bozulabileceğinin sinyalini verdi.

Millet İttifakı’nda vaatler üzerinden başlayan tekil konuşma polemiği sürüyor. Son açıklamada CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı’dan geldi. Atıcı, katıldığı bir TV programında Millet İttifakı’nın geleceğine dair konuştu. CHP’li Atıcı, “İdeolojik bir ayrılık var, ittifak sağlam zeminde gitmezse bozulur.” dedi. Atıcı, İYİ Parti’den gelen eleştiriler için ise “Bazen yol kazaları olur, ciddi sıkıntı olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.