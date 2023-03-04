CHP’li başkandan deprem açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Kahramanmaraş merkezli deprem hakkında konuştu.

CHP lideri asrın felaketini küçültmeye çalışırken, CHP’li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ “Öyle bir hasar var ki orada hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil” dedi.

Türkiye günlerdir deprem felaketi ile mücadele ediyor. Muhalefet ise yapılan bütün çalışmaları görmezden gelerek eleştirilerini sürdürüyor. Yapılan açıklamalar tepki çekerken, bu defa muhalefet kanadından bir isimden destek çıkışı geldi.

CHP’li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, mart ayı olağan meclis toplantısında yaptığı açıklamada “Dünyada böyle bir deprem olmamış. Kimse kusura bakmasın, kimse devletimize laf atmasın, yetişilemezdi. Öyle bir hasar var ki orada hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil. İstediğiniz kadar arama-kurtarma ekibi getirin yetişemezsiniz. Ana caddelerde bütün binalar yıkılmış, ara sokaklarda mahalleler kaybolmuş. Şimdi, Hatay’da 153 bin bağımsız ev var, 129 bini yıkılmış. Kalan 20-25 bininde de oturmak mümkün değil, içine giremezsiniz. Tam 18 milyon metreküp moloz ar. Bu molozların altında binlerce ölen ve tespit edilemeyen kimlikler var. Bugün o molozları almaya kalksanız 1 milyon adet kamyona ihtiyacınız var. Nasıl bir hasar olduğunu düşünün” dedi.