CHP’li başkanlar Kayseri’de toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partili 248 belediye başkanı 17-19 Aralık tarihleri arasında Kayseri’de toplanıyor.

Toplantıda belediyelerin, “yoksullukla mücadele” ve “Kara Kış Fonu” kapsamındaki çalışmaları ele alınacak ve bu türden faaliyetlerin artırılmasına yönelik yol haritası belirlenecek.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanları toplantısına ilişkin Milliyet’e açıklamada bulunarak, şunları söyledi: “Bizim belediyecilik önceliğimiz şudur; iktidarın yarattığı ekonomik sorunlara karşı vatandaşımızı korumak. Vatandaşlarımızı bu iktidarın insafına terk etmiyoruz. Genel Başkanımızın talimatlarıyla bir ‘Kara Kış Fonu’ kurduk. Şu anda tüm belediyelerimiz, kendi bölgelerindeki Kara Kış Fonu desteklerini uygulamaya başladı. Vatandaşlarımızı korumak için daha fazla neler yapabiliriz, bunu tartışacağız. Vatandaşlarımıza da şunu söylüyoruz: Asla yalnız değilsiniz, biz varız. Onlar engel çıkarır, biz aşarız.”