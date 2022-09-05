CHP’li Gürsel Tekin’in HDP açıklamasına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP açıklamasına İYİ Parti’den tepki geldi.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in bir yayın sırasında “İktidar olursanız HDP’ye bakanlık verecek misiniz?” sorusuna verdiği cevap siyaset dünyasında tartışılıyor.

Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” açıklamasına 6’lı masanın paydaşlarından İyi Parti’den tepki geldi.

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medyadan açıklama yaptı.

“Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.” dedi.

Ağıralioğlu, “PKK’ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır” açıklamasını yaptı.