CHP’li Kaftancıoğlu cezaevine gönderildi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, cezaevine gönderildi.

4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, cezanın infazı için Silivri Cezaevi’ne gönderildi. 5 yıldan az ceza alan Kaftancıoğlu’nun denetimli serbestlik hükümleri gereğince cezaevine giriş-çıkış yapması bekleniyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay’da 4 yıl 11 aylık hapis cezasının onanmasının ardından kesinleşen cezasının infazı için teslim olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı’na gitti.

İnfaz Savcılığınca işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

5 yıldan az ceza alan Kaftancıoğlu’nun denetimli serbestlik hükümleri gereğince cezaevine giriş-çıkış yapması bekleniyor.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu’nun mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini 12 Mayıs’ta tamamlamıştı.

Yüksek mahkeme, Kaftancıoğlu’nun ”kamu görevlisine hakaret”, ”Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak” ve ”Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 4 yıl 11 aylık hapis cezasını onamıştı.

Kaftancıoğlu hakkında, ”Terör örgütü propagandası yapmak”, ”halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek” suçlarından ise beraatine karar verilmişti.