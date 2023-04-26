CHP’li Kaftancıoğlu’na beraat

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yargılandığı davadan beraat etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı bir konuşmada söylediği sözler nedeniyle, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 12 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul Planlama Ajansı’nda yaptığı konuşma nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, Canan Kaftancıoğlu avukatı ile birlikte katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Kaftancıoğlu, kullandığı kelimede hakaret olmadığını söyleyerek, “Bu ifadeleri kullanmakta siyasi olarak bir sıkıntı görmüyorum. Kişi ya da kişilere hakaretten ziyade bir siyasi tespittir” dedi.

Alınan savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Canan Kaftancıoğlu’nun kullandığı kelimelerin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek beraat verilmesine hükmetti.