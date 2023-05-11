CHP’li Koç: İstihbarat aldık, Kılıçdaroğlu’nun ses kaydı üretilecek

Cumhuriyet Halk Partisi Başkanvekili Engin Koç, Kılıçdaroğlu ile ilgili ses kaydı üretileceğini iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, katıldığı televizyon yayınında Kılıçdaroğlu hakkında ses kaydı üretileceği yönünde iddiada bulunarak bununla ilgili ihbarlar aldıklarını belirtti.

Özkoç özetle şunları söyledi: “Çok net söylüyorum. Şehit ailelerimizin çocukları ile ilgili afişlerde onların resminin olduğu, Kılıçdaroğlu’nun da sesinin taklit edilerek PKK terör örgütü ile bir ilinti bir konuşması olduğunu gösterip onları istismar edip billboardlarda afişlerin son 4 gün içerisinde yapıştırılacağına ve bununla ilgili propaganda yapılacağına dair istihbarat bilgileri aldık. Şimdi buradan bir kez daha onların gözünün içine bakarak söylüyorum; böyle alçakça bir şeye tevessül ederseniz bunun gereğini çok ciddi şekilde yaparız. Ve bunun hesabını her kim olursa olsun hukuk karşısında verir.”