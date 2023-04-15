CHP’li Özel’in vaadi olay yarattı

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel’in seçim vaadi duyanları şaşkınlığa uğrattı.

CHP’li Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında seçim vaadi olarak geliri olmayan vatandaşlara her ay bir tam altın verileceğini duyurdu. Daha önce belediye seçimlerinde de ilgin bir vaatte bulunan Özel, her çiftçiye bir traktör verileceğini söylemiş ancak bu vaat hayata geçirilmemişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ilginç seçim vaatlerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yerel seçimlerde her çiftçiye traktöre vereceğiz diyerek gündem olan Özel, bu vaadin partisi tarafından gerçekleştirilmemesi üzerine çarpıcı olsun diye öyle bir vaatte bulunmuştum diyerek kendini savunmuştu. Özgür Özel’in bu kez de altın vaadinde bulunması akıllara traktör vaadini getirdi.

Özel, 14 Mayıs seçimleri öncesi Millet İttifakı’nın yeni vaadini duyurdu. Geliri olmayan her vatandaşa “Her ay bir tam altın vereceğiz” diyerek vaatte bulunan Özel sosyal medyada da gündem oldu. Özel’e traktör vaadini hatırlatan vatandaşlar Özel’e bu söylemini dalga konusu yaptı.

“Yoksulluğu ortadan kaldırmak için her aileyi gelir seviyesine getireceğiz. Bunun adı bir asgari ücret. Buna denk gelen altın nedir? Bir tam altın 8 binin üzerinde. Diyoruz ki tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam cumhuriyet altını vereceğiz. Geliri asgari ücretin altındaysa yarım altın vereceğiz. Geliri 5-6 bin liraysa çeyrek altın vereceğiz. Bunu da altın kartla vereceğiz.”