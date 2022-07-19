CHP’li Öztrak: Herkes aklını başına alsın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, yasa dışı göçmen teklifine ateş püskürdü.

Yasa dışı göçmenlerin Türkiye’ye gönderilmesini öneren Truss’a yanıt veren Öztrak, “Türkiye Cumhuriyeti ne çadır devletidir ne de muz cumhuriyetidir” dedi.

CHP MYK dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı devam ederken CHP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Başbakan seçilmesi halinde ülkedeki yasa dışı göçmenleri Ruanda’ya gönderme programına Türkiye’nin de dahil edilebileceğine yönelik öneride bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’a tepki gösteren Öztrak, özetle şunları söyledi:

F16 SATIŞI: (ABD) Temsilciler Meclisi aşamasında Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağladı. Bu, devletimizin egemenlik haklarına alenen müdahaledir. Sineye çekmemiz, kabul etmemiz mümkün değil. Her konuda atıp, tutan Erdoğan’ın bu konuda tek kelam etmemesi düşündürücüdür.

15 TEMMUZ: 15 Temmuz sadece siyasi rant için değil, ekonomik rant sağlamak için de istismar edildi. Kurulan FETÖ borsalarında zenginler korundu, yoksullar hapsedildi. 15 Temmuz 2016’da tam olarak neler yaşandı? Bu, hâlâ açıklığa kavuşmadı.

İFLASA İKİ TIK: Türkiye ekonomisi koşar adım yeni bir döviz krizine doğru ilerliyor. Kredi derecelendirme kuruluşu FITCH, TL’deki değer kaybına, enflasyondaki hızlı artışa, eksideki döviz rezervlerine, ekonomiye yük getiren Kur Korumalı Mevduat uygulamasına bakarak Türkiye’nin kredi notunu bir basamak daha düşürdü. Ne yazık ki iflas kredi notuna sadece iki tık kaldı.

O DÖNEM SONA ERECEK: (İngiltere Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları) Türkiye’yi Ruanda ile aynı lige düşürenler muhataplarımıza bizi Ruanda’yla aynı kefeye koyma cüretini veriyorlar. Açıkça uyarıyoruz. Herkes aklını başına alsın. Türkiye’yi parayla mültecilere açık hava kampına çevirme dönemi artık sona erecek.

ÜÇLÜ MUHTIRA: Erdoğan ‘NATO’nun kayıtlarına YPG, PYD girmiştir. FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir’ deyip duruyordu. Ama İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtırada ne YPG/PYD ne de FETÖ terör örgütü olarak anılmıyor. Neden millete yalan söylüyorsunuz?

KYK borçları: Bizim önerdiğimiz projelerle oy toplamaya çalışıyorlar. Sayın Genel Başkanımız daha iktidara gelmeden dediklerini yaptırtan genel başkan olarak dünya siyaset tarihine geçti bile. ‘Emekliye iki ikramiye’ dedi, önce, ‘olmaz kaynak yok’ dediler, sonra tıpış tıpış yaptılar. ‘3600 ek gösterge’ dedi, önce direndiler sonra yaptılar. ‘Elektrikte TRT payını kaldır’ dedi, yine önce itiraz ettiler sonra yaptılar. ‘Elektrikte kademeli tarife getirin’ dedi, yaptılar. ‘Asgari ücreti yıl ortasında artırın’ dedi, eksik de olsa yaptılar. Genel Başkanımız gençlere ‘KYK borçlarının faizini ödemeyin, biz gelince bu faizleri sileceğiz’ dedi. Akıllarına birden bire KYK borçları geldi.