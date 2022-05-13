CHP’li Öztrak: Kaftancıoğlu görevinin başındadır

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun görevinin başında olduğunu belirtti.

Canan Kaftancıoğlu kararı sonrası CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplandı. Sonrası parti sözcüsü Faik Öztrak bir açıklama yaptı. Öztrak, ‘Canan Kaftancıoğlu görevinin başında’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı. Toplantı CHP İstanbul il binasında yapıldı. CHP MYK toplantısına Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’nun yanı sıra CHP’li vekiller ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

08.45’te başlayan CHP MYK toplantısı 1 saat 15 dakika sürdü. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Öztrak şunları söyledi; Sayın Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. Parti çalışmalarına devam etmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz Kuvâ-yi Milliyeyiz. Biz Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukukuz. Biz ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz. Biz, hak, hukuk, adalet için verilecek hiçbir kavgadan korkmayız.

Bursa’da yapacağımız ‘Millet’in Sesi’ mitingimizi 21 Mayıs’ta İstanbul’da Maltepe’de yapacağız. Ve bu mitingde ‘Milletin Sesi’, haksızlığa, hukuksuzluğa, adalet karşı olan sesi, gür sesi tüm gücüyle duyulacak.