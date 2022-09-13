CHP’li Öztrak: Kimse Osmanlı ile Cumhuriyeti çarpıştırmıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sözlerini değerlendirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlamalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Osmanlı’ya dönük sözleri sonrası başlayan tartışmayı değerlendirirken, “Kurtuluş savaşında bu millet ateşi de, ihaneti de görmüştür. Bunları söylemek, anlatmak, ne zamandan beri Osmanlı ve Cumhuriyeti kapıştırmak oldu? Bu ülkede kimse Cumhuriyeti, Osmanlı ile çarpıştırmıyor. Anadolu’nun kapılarını açan Alparslan da bizim, Anadolu ve Trakya’yı emperyalist çizmelerinden kurtaran, Mustafa Kemal de bizim” dedi.

CHP MYK toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Öztrak, CHP PM Üyesi Nevaf Bilek’in, “Diyarbakır’ı Kürdistan’ın bir parçası” olarak tanımlayan sözlerine yönelik soruya, “Partimizin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri açıklar. Ben resmi görüşümüzü açıklıyorum; Diyarbakır Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi kadim şehridir. Diyarbakırlı kardeşlerimiz de Türkiye Cumhuriyetinin onurlu saygın vatandaşlarıdır” yanıtını verdi.