CHP’li Öztrak: Meydanlara iniyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, seçim konusuna değindi.

“Ekonomide kaos yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı ortada yok. Bu ülkede ekonomiye kim bakmaktadır belli değildir. Bakanın yerine yardımcısı sosyal medya mesajları atıp durmakta. Attığı her mesaj da piyasalardaki tedirginliği artırmaktadır. Bu krizin arkasında yabancı güçler falan yoktur. Bu krizin tek müellifi vardır; Erdoğan ve koalisyonun küçük ortağıdır. Seçim çağrımızı tekrarlıyoruz. Biz bu çerçevede, anayasal hakkımızı kullanarak, ‘hemen seçim’, ‘acil seçim’ demek üzere meydanlara iniyoruz. İlk mitingimiz, 4 Aralık’ta Mersin’de. Bu hükümetten sıdkı sıyrılan tüm yurttaşlarımızı, ‘Seçim, seçim, seçim’ demek üzere, meydanlara çağırıyoruz.”