CHP’li Sertel’e kınama cezası

Cumhuriyet Halk Partisi Genel İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM Genel Kurulu’nda sarf ettiği sözler nedeniyle kınama cezası aldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2023 yılı bütçesi görüşmelerinde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, çıkan tartışma nedeniyle verilen arada CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in hakaret içerikli sözler sarf ettiğini belirtti.

Elitaş, Sertel’in bu hakaretinden dolayı en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Tutanakları inceleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sarf ettiği kaba ve yaralayıcı söz nedeniyle Sertel’e kınama cezası verilmesini Genel Kurul’un oyuna sunacağını bildirdi.

Sertel adına savunma yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sertel’in söz konusu ifadeyi bir başka milletvekiline değil kendine yönelik sarf ettiğini belirtti. Özkoç, “Bunun kararını bugün burada oldubitti ile alıp sanki başka bir milletvekiline hakaret etmiş gibi bir karar alırsanız, bu kesinlikle doğru olmaz. Bunu reddediyorum” dedi. Bu arada, AK Parti milletvekilleri Özkoç’a, “Tutanaklarda yazana bak” diye seslendi.

“Meclis tarafından cezasız bırakılması doğru değil”

Meclis Başkanı Şentop ise “Arkadaşımızın söylediği söz eğer bir milletvekilini muhatap alarak söylenmiş olsaydı zaten geçici çıkarma cezası gerektirirdi. Onun için biz kınama cezası teklif ediyoruz. Söz, kaba ve yaralayıcı bir sözdür. Bu Meclis tarafından cezasız bırakılması doğru değil” diye konuştu.

Daha sonra yapılan oylama sonucunda, Atila Sertel’e kınama cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Şentop, bütçe görüşmelerine devam etmek üzere birleşimi saat 11.00’de toplanmak üzere kapattı.