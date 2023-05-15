CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı

23. Dönem CHP Milletvekili Mehmey Sevigen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısında bulundu.

Sevigen, Kılıçdaroğlu’nun süreci yanlış yönettiğini belirterek, ‘Kendi çizgisini bıraktı dışında bütün kendisine uymayan kendi yapısına oy vermeyecek insanları parlamentoya taşıdı. Bizim laik demokratik cumhuriyetten yana olmayan 75 milletvekilini listeye koydu bunların 25 tanesi kazandı.’ dedi

Onlar kendileri de inanmıyorlar ikinci tura kaldıklarını, inansalardı zaten ben çok üzülüyorum. Biz CHP’yi bunun için kurmadık biz 2’nci dönem kurucusuyuz. Herkes lambaları kapatmadan umutla beklerlerdi şimdi sandıkta bağırıyorlar bırakmayın. Sandıkları bırakmayanlar yıllarda CHP’ye emek vermiş, ailesinin parasını götürmüş, bu insanlar emekçi insanlar bu insanlar acı çekiyor. Her seçimde böyle oluyor. Kemal Bey genel başkan olduktan sonra anlatmaya başladık, yanında 4-5 dalkavuk oldu en büyük kral sensin senden daha büyük kral yok dedi. Laiklik kelimesini ağzına almayanları yanına aldı, yanına aldıkları Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, bilir kişi Davutoğlu, dünyanın en çapsız başkanı dediği Davutoğlu’nu yanına aldı. Bütün arkadaşlarını dışarıda bıraktı. Bunlar sana oy vermedi ki nasıl kazanacağız?

Davutoğlu ben 90 yaşındaki halamı Kemal Bey’e oy vermeye ikna edemiyorum dedi. Bunlar bize oy vermiyorlar, Akşener Çankaya’da konuştukları zaman Kemal Bey aday olmayın İYİ Partiler hem size hem bize oy vermiyorlar dedi. İlk defa elimizde bulunan fırsatı biz hırs yüzünden kaybettik.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SÜRECİ YANLIŞ MI YÖNETTİ?

Kendi öz evladını dışarıya koyarsan, Atatürkçü komutanları Silivri zindanlarına atan Sadullah Ergin’i getirim Çankaya’nın göbeğinde milletvekili adayı yaparsan sana oy verirler mi? Fetullah Gülen’in bir numaralı adamını getirip İzmir’in bir numaralı bölgesinden Yüksel Taşkın’ı getirirsen sana oy verirler mi? Kendi çizgisini bıraktı dışında bütün kendisine uymayan kendi yapısına oy vermeyecek insanları parlamentoya taşıdı. Bizim laik demokratik cumhuriyetten yana olmayan 75 milletvekilini listeye koydu bunların 25 tanesi kazandı.

‘CHP GENEL BAŞKANLIĞI’NDAN İSTİFA ETMESİ GEREKİR’

CHP Genel Başkanlığı’ndan bugün istifa etmesi gerekir. Bir de sokağa çıkmış Tayyip Erdoğan oy kaybetti diyor, burada kaybeden biziz.

Kırk haramilerini alsın gitsin Babacanları, Karamollaoğlu’nu alsın gitsin, Meral Akşener’i kimi alıyorsa alsın gitsin, CHP’nin genel başkanlığından derhal istifa etmesi gerekir.

Ben emaneti teslim ediyorum, bırakıyorum demesi lazım. Hani altılı masa buluşacaklardı? Bütün partiler değerlendiriyoruz. MHP değerlendiriyor nerede bizim parti kurmayları? Toplanamıyorlar bile, umurlarında değil, ilk defa solun bir şansı vardı solun şansını Kemal Bey kendi adaylığı için memurun, dar gelirinin elinden aldı.

Ben emaneti teslim ediyorum, bırakıyorum demesi lazım. Hani altılı masa buluşacaklardı? Bütün partiler değerlendiriyoruz. MHP değerlendiriyor nerede bizim parti kurmayları? Toplanamıyorlar bile, umurlarında değil, ilk defa solun bir şansı vardı solun şansını Kemal Bey kendi adaylığı için memurun, dar gelirinin elinden aldı.

Neden Kemal Bey istifa etsin demiyoruz? Oradaki kurmayları ile beraber ses çıkarmayan, liste yapılırken alevi dernekleri ses çıkarmadı. Alevi sanatçılar ses çıkarmaz mı, demokrat sanatçılar ses çıkarmaz mı?