CHP’li Tekin: HDP’ye bakanlık verilebilir

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP’ye bakanlık verilebileceğine dair açıklamasını yineledi.

Tekin, “Yasamada AK Parti ve CHP’nin yetkisi neyse HDP’nin yetkisi o kadar” dedi ve ekledi: Sözlerimin arkasındayım. HDP’ye Bakanlık verilebilir.

‘HDP’ye Bakanlık verilebilir’ sözleri polemiğe neden olmuştu. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu sözleriyle ilgili konuştu. Tekin, “Şu anda HDP yasamada iktidar. Yani CHP’nin AK Parti’nin yasamadaki görevi neyse onların da o kadar” dedi.

“6’lı masayı enfekte edecek bir cümle olabilir mi burada? Hiç anlamı olmayan bir cevaptır bu. Sözlerinizin arkasında mısınız? Evet arkasındayım. Bu anayasaya sadık kalacağım.”

CHP’li Gürsel Tekin, “Bakanlık dağıtan müessenin başında değilim. 6’lı masayı ilgilendiren bir mesele değil. Her parti Bakanlık hak eder diyorum. ‘HDP dahil mi? diyor’ Elbette her parti diyorum kardeşim. Buna bu kadar anlam yüklemenin manasını ben çözebilmiş değilim.” açıklamasını yaptı.

Habertürk’te soruları yanıtlayan Tekin, sözleriyle ilgili İYİ Parti’den gelen eleştirileri değerlendirdi. “Benim bu lafım çok yani böyle tartışmayı gerektirecek bir cümle değildi ama İYİ Parti’li arkadaşlarımızın çok ağır cümleleri oldu Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik. Ama biz hiç sesimizi çıkarmadık. Siyaseten telafi edilmeyecek cümlelerdi.”

CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Tekin, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? sorusuna da yanıt verdi. Adayın duyurulmasıyla ilgili tarihi açıkladı. “Bana sorarsanız tabi ki bu hak CHP’nin üzerine düşen bir haktır. Ama bunun kararını genel başkanımız ve 6’lı masa sağlıklı bir şekilde verecektir. Büyük olasılıkla seçim mayısta olacak. Bu adaylık açıklaması ocak ya da şubat en makuldür diye düşünüyorum.”