CHP’lı vekil hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında fezleke düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sözleri nedeniyle ‘tehdit’ suçundan fezleke düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Edremit Belediyesi tarafından 20 Ağustos 2022’de düzenlenen kitap fuarındaki konuşmasında İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelik söylemlerinde ‘tehdit’ suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.

Fezlekede, “27’nci Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa’nın 83’ncü maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği” yönünde görüş bildirildi. Fezleke, TBMM’ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.