Vekilden Kılıçdaroğlu’na: Sıkıyorsa at beni

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’dan çok sert tepki geldi.

CHP’de, Türkçe ezan tartışması ipleri gerdi. Öztürk Yılmaz’ın ‘Ezan Türkçe okunsun’ sözleri sonrası, CHP disipline sevk etme kararı aldı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, “CHP’li olan, CHP’nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır. Herkes istediği gibi hareket edemez. İstediğim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız” dedi. Yılmaz’dan Kılıçdaroğlu’na cevap gecikmedi, ” Arkamda duramadın trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun ben de bir hazırlık içindeyim biliyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Habertürk TV’de yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programındaki ‘Türkçe ezan’ sözleri nedeniyle disipline sevk edildi. Kararın ardından açıklamada bulunan Yılmaz, Kılıçdaroğlu’na çok sert sözlerle yüklendi.

Yılmaz, disiplin kararının yanlış olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“ARKAMDA DURAMADIN, TROLLERE TESLİM ETTİN”

“Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP’de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Arkamda duramadın trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun ben de bir hazırlık içindeyim biliyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun. Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Ne yapıyorsan yap istifa etmiyorum”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, Yılmaz’ın sözlerine, “CHP’li olan, CHP’nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır. Herkes istediği gibi hareket edemez. İstediğim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız. CHP’de olduğunuz sürece CHP’nin politikalarına göre hareket etmek durumundasınız” şeklinde tepki göstermişti.

HABERTURK