CHP’nin Bodrum adayı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel seçimlerde Bodrum Belediye Başkanlığı için yarışacak adayı belli oldu.

CHP Bodrum Belediye Başkanlığı için Mustafa Saruhan’ın adaylığının İl Seçim Kurulu’nca düşürülmesinin ardından yeni başkan adayı, emekli yarbay Ahmet Aras oldu. Saruhan’ın listesinde meclis üyesi olan Aras’ın, istifasının ardından İlçe Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunun yapılacağı belirtildi.

AK Parti’den 19 Şubat’ta CHP’nin Bodrum Belediye Başkanı adayı Mustafa Saruhan’ın hakkında daha önce verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağına dair Bodrum İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunuldu.

İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu’nca aynı gün Saruhan’ın adaylığında sakınca olmadığı kararı verildi. Bunun üzerine ertesi gün Muğla İl Seçim Kurulu’na itiraz edildi. İl Seçim Kurulu’nca Saruhan’ın Yalıkavak Belde Belediye Başkanı olduğu dönemdeki bazı uygulamaları nedeniyle ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan yargılandığı 3 ayrı davadan toplam 13 ay 10 gün hapis cezası aldığı, bu kararların kesinleşerek, yargılama faslının bittiği tespit edilip, 26 Şubat’ta adaylığı düşürüldü.

Aynı gün CHP Bodrum İlçe Teşkilatı ve Saruhan’ın avukatları tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulunuldu. YSK tarafından ertesi gün değerlendirmesi yapılıp, itirazlar reddedildi. Böylelikle Saruhan’ın adaylığının düşmesi kesinleşti. Bunun üzerine CHP’de yeni aday arayışı başladı.

CHP Genel Merkezi’nin, Muğla milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum İlçe Başkanlığı ve adaylığı düşürülen Mustafa Saruhan arasında geçen yoğun görüşme trafiğinin ardından emekli yarbay Ahmet Aras ile iş insanı Refik Ülgen’in isimleri gündeme geldi. CHP Genel Merkezi’nce bu 2 isimden Bodrum Belediye Başkanı adayı olarak Ahmet Aras’ın ismi, CHP İlçe Başkanlığı’na bildirildi. Saruhan’ın listesinde meclis üyesi adayı olan Aras’ın istifasının ardından İlçe Seçim Kurulu’na belediye başkanlığına adaylık başvurusunun yapılacağı belirtildi.

CHP’nin 8 aday adayından Ahmet Aras, Saruhan’ın listesinde birinci sıra meclis üyesi adayıydı.

NTV