CHP’nin NATO çıkışına AK Parti’den tepki

CHP'nin NATO ile ilgili sözlerine AK Parti cephesinden yanıt geldi.

Cumhuriyet Halk Partili vekil Kadir Gökmen Öğüt’ün NATO ile ilgili sözlerine AK Parti cephesinden yanıt geldi.

Eski CHP milletvekili Kadir Gökmen Öğüt katıldığı bir televizyon programında, geçmiş dönemde NATO’nun Türkiye’ye müdahale ettiğini söyledi. Öğüt’ün o sözlerine AK Parti Milletvekili Alpay Özalan da sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Eski CHP milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün sözleri gündemde. NATO’nun Türkiye’ye müdahale etmesi imasında bulundu. “Geçmişte bazı müdahaleler oldu” dedi.

Öğüt, bu sözleri Halk TV’de katıldığı programda dile getirdi. O sözlere AK Parti milletvekili Alpay Özalan ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“HÜSRANA UĞRAYACAKLAR”

Özalan, CHP’li Öğüt’ün görüntüsünü kullandığı paylaşımında, “CHP’li Kadir Gökmen Öğüt, ‘NATO ve Avrupa demokrasi istese Türkiye’ye müdahale ederdi.’ dedi. CHP ve ortaklarının, mandacı ve teslimiyetçi yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Amaçları, iktidar olup ülkenin anahtarını yabancılara teslim etmek. Hüsrana uğrayacaklar!” ifadelerini kullandı.