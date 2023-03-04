CHP’nin olağanüstü MYK toplantısı başladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağanüstü MYK toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantı öncesi partisinin büyükşehir belediye başkanları ile buluştu. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından MYK toplantısına geçti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının belirlenme süreciyle ilgili açıklamaları sonrasında siyasette hareketli saatler yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün bir araya gelecek.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde saat 17.00’de başlaması planlanan liderler buluşmasında, Akşener’in kararı değerlendirilecek.

Kılıçdaroğlu, 10 büyükşehir belediye başkanıyla bir araya geldi

Toplantı öncesinde CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezine geldi.

Belediye başkanları, olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile buluştu. Görüşmeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı.

Bu arada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın toplantının ardından bir süre daha Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi.

CHP MYK toplandı

Görüşmenin ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

MYK’da, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamaları ile bundan sonra izlenecek yol haritası ele alınacak.