CHP’nin Seferihisar adayı çekildi

Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak seçilen Tunç Soyer’in ardından karışan İzmir’den yeni istifa haberleri geldi.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından CHP, Seferihisar Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi. CHP İlçe Başkanı Senem Solak, Celiloğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilme kararı aldığını söyledi. Celiloğlu’nun kararını kendilerine ilettiğini belirten Solak, yeni adayın en kısa sürede belirleneceğini söyledi.

TRT