CHP’nin Şişli adayı açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından belirlenen başkan adayları açıklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli adayı olarak eski SHP Şişli ilçe başkanı, mali müşavir Muammer Keskin’i önerdi.

CHP’nin yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 7 PM toplantısında, aralarında 17 büyük şehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayını belirleyen CHP, bugün ise yeni belediye başkan adaylarını belirleyecek.

Adayları belirlenemeyen İstanbul’da 5, İzmir’de ise 2 ilçe durumu ve tepkiler nedeniyle geri çekilen Şişli ile önceki PM’de reddedilen Silivri belediye başkan adayları toplantılarda ele alınacak. Ayrıca toplantılarda İstanbul’un Beyoğlu, Küçükçekmece ve Maltepe, Kadıköy adaylarının da belirlenmesi bekleniyor.

CHP’de Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum büyükşehir, Şırnak, Siirt ve Muş belediye başkan adaylarından bazıları da bugün belirlenecek. PM toplantısında tartışmalı ilçelerin belirlenmesinin ardından Kılıçdaroğlu’nun geri kalan ve tartışmalı olmayan belediye başkanı adaylarını doğrudan kendisinin belirlemesi için yetki alması bekleniyor.

Öte yandan canlı yandan bağlanan CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya CHP’deki son kulis bilgilerini şöyle aktardı:

CHP’de bugün kritik bir toplantının ardından 100 civarında adayın daha ismi açıklanacak. Ankara’nın ilçelerindeki uzlaşı genişletildi. Daha önce 8 ilçe’de anlaşan iki parti ortak aday çıkarılacak ilçelere 11 ilçe daha ekledi. 19 ilçede yapılacak ittifakta Etimesgut ise CHP’ye bıkarakıldı. CHP kendinde kalan ilçe adaylarını da PM’de açıklayacak.

Toplantıda İstanbul’un tartışmalı 5 ilçesi de belli olacak. Silivri’de bir önceki PM’de reddedilen Muharrem İnce’nin dünürü Özcan Işıklar’ın yeniden oylamaya sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şişli’de ise Sarıgül’ün karşısına bir kadın aday ile çıkılması yüksek ihtimal. O ismin ise eski genel başkan yardımcılarından Yasemin Öney Cankurtaran olabileceği konuşuluyor.

Maltepe’de mevcut başkan Ali Kılıç hala seçenekler arasında ama bir kadın adayın da tercih edilebileceği konuşuluyor. Küçükçekmece’de ise parti yönetiminin Kemal çebi, Sedat Özkan ve Şefik Ok isimlerinden birini aday göstereceği ifade ediliyor.

Beyoğlu ise artık netleşti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ÖDP’li Alper Taş’ı işaret etti.

Edinilen bilgilere göre, son PM’de 30 oyla Kadıköy adayı olarak ilan edilen şerdil Odabaşı için yeniden oylama yapılacak. Parti kurmayları salt çoğunluk tartışmasını engellemek için “usulen bir oylama” olacağını belirtirken Odabaşı’nın adaylığında sıkıntı olmadığını ifade ettiler.

Parti yönetiminin yeniden PM’ye getireceği bir diğer isim ise son toplantıda reddedilen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon.

TRT