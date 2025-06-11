Christiaan Snouck Hurgronje, Mekke’yi araştırdı

HOLLANDALI CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE’Yİ TANIMAK

Takvimler 28 Ağustos 1884’ü gösterdiğinde Cidde’de bulunan 27 yaşındaki Hollandalı Christiaan Snouck Hurgronje’nin tek amacı Mekke’ye girmek ve hükümeti için özellikle Endonezya’dan gelen hacılar hakkında detaylı bilgi toplamaktı. Hollanda, 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ticaret ve deniz yollarını ele geçirmek amacıyla dünyada çeşitli bölgelerde sömürgeler kurmuştu. Bu sömürgelerin en büyüğü Güneydoğu Asya’daki Endonezya’ydı. Yazar Qais Bejaifer’e göre Hollanda hükümeti, Mekke’deki alimlerin Endonezyalı hacıları sömürge yönetimine karşı harekete geçirebileceğinden endişe ediyordu. Bu süreçte Hurgronje’nin görevi, bu hacıları ve akademisyenleri dikkatlice izlemek ve Hollanda’nın güç dengesini tehdit edecek her türlü olayı rapor etmekti. Ancak Hurgronje’nin Mekke’deki faaliyetlerinin etkisi bununla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Mekke’nin fotoğraflarını çeken ve burada ses kayıtları yapan ilk Avrupalı oldu. Bazı kaynaklara göre, kaldığı dönemde Müslüman olmayı tercih etti ve adını Abdul Ghaffar olarak değiştirdi.

HURGRONJE’NİN EĞİTİM VE HAYATI

Hurgronje, 1857 yılında Hollanda’da doğdu ve Leiden Üniversitesi’nden teoloji diploması aldı. 1880 yılında ” Mekke Festivali” üzerine yazdığı tezle doktorasını tamamladı. Ertesi yıl, sömürgelerde görevli kamu çalışanlarının eğitildiği bir enstitüde ders vermeye başladı. Kanada merkezli İslam ve Bilim Merkezi’nden akademisyen Muzaffer İkbal, Hurgronje’nin doktora tezinin Hac ve Hac usullerini tarihsel bir bağlam içinde ele aldığını belirtiyor. Mekke’ye gitmeden önce bir zorlukla karşılaştı: Müslüman olan biri olarak kutsal şehre girmesi gerekiyordu. Muzaffer İkbal, Hurgronje için Müslüman olmanın kolay olmadığını, ancak Osmanlı yetkililerinin güvenini kazanmak için bu adımı akıllıca atmak istediğini yazıyor. Hurgronje, Endonezyalı Raden Ebu Bekir Dejaji Din Rat’ı yanında götürdü. Hurgronje, bu süreçte Müslüman oldu ve adını Abdul Ghaffar olarak değiştirdi.

MEKKE’DE GEÇEN GÜNLER

Hurgronje, 21 Ocak 1885’te Mekke’ye girdi. O dönemde Mekke’ye giriş için sıkı bir izin sistemi mevcuttu, ancak Cidde’deki yerel âlimler ve yetkililer ona güvendi. Bazı makalelere göre, gerektiğinde şüphe çekmemek için sünnet oldu. Mekke’deki yedi aylık zamanı boyunca Müslüman âlimler, müftüler ve şeyhlerle görüştü. Ayrıca Endonezya’nın yerlileri olan Cava topluluğu hakkında bilgi topladı ve günlük yaşamı gözlemleyerek notlar aldı. Bu gözlemler daha sonra iki ciltlik “19. Yüzyılın Sonlarında Mekke” kitabında toplandı. Bu eser, hem gözlemlerinin derlemesi hem de değişim sürecindeki Mekke hakkında nadir bilgiler içeren tarihi bir hazineydi. Qais Bejaifer, Hurgronje’nin böylece Mekke tarihinin korunmasında olağanüstü bir rol oynadığını belirtiyor.

HURGRONJE’NİN FOTOĞRAFLARI VE ETKİLERİ

Tarihçiler, Hurgronje’nin İslam’a geçişinin samimiyetini tartışıyor. Bazıları onun ölümüne kadar alkol kullanmadığını ve Hollanda’da İslami usullere göre gömüldüğünü, bunun da İslam’ı kabul ettiğinin bir kanıtı olduğunu ifade ediyor. Mekke’ye giderken kendi kamerasıyla Kabe dahil birçok iç mekanın fotoğrafını çekti fakat tutuklanmaktan korkarak dış cephe fotoğraflarını almadı. Uzmanlar, bazı fotoğrafları kendisi çekerken, diğerlerini Mekkeli göz doktoru Seyyid Abdülgaffar el-Bağdadi’nin ona gönderdiğini belirtiyor. Hurgronje, Mekke’den dönerken tüm belge ve fotoğraflarını güvenli bir şekilde Hollanda’ya gönderdi.

Hurgronje’nin eski Mekke’ye dair nadir sepya tonlarında fotoğrafları ve Kur’an-ı Kerim ses kayıtlarını içeren koleksiyonu şu an Leiden Üniversitesi’nde sergileniyor. Sergide, nadir fotoğrafların yanı sıra Thomas Edison’un icat ettiği balmumu silindirlerde kaydedilen cızırtılı sesler de yer almakta. Bunlar arasında Kur’an’dan bir surenin ilk kaydedilişi de mevcut. Hurgronje, yalnızca bir maceraperest veya akademisyen değil, aynı zamanda erken dönem bir multimedya gazetecisi gibiydi.

YENİ POLİTİKALARA ETKİSALTI VE SONUÇLAR

Dumit’e göre, Hurgronje Mekke’den dönerken arkasında hamile bir Etiyopyalı eş bıraktı. Daha sonra Endonezya’ya döndü ve burada başka biriyle evlendi. Hurgronje, İslami hareketleri bastırmak adına çeşitli politikalar geliştirdi. Pieter Jordaan van Koningsveld, Hurgronje’nin İslam’a geçişini “Geçici bir kazanç için İslam’a girdi ve bu durum hayatının büyük bir bölümünde süren avantajlar sağladı” şeklinde değerlendiriyor. Hurgronje, 16 yıl boyunca Hollanda hükümetine danışmanlık yaptı ve Mekke’deki Müslüman bağlantılarını güçlendirmeye devam etti. Böylelikle çift yaşam sürdü; Avrupa’daki entelektüel çevreyle bir temas yarattı ve Müslüman etkilerini de bir o kadar genişletti. Mazhar İkbal, birçok kişi tarafından ya bir casus ya da fırsatçı olarak değerlendirildiğine dikkat çekiyor. Hurgronje, 1906 yılında Hollanda’ya dönerek akademik çalışmalara devam etti ve 1936’da hayata gözlerini yumdu.