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Christie Brinkley 71. Yaşını Kutladı: Gerçek Mutluluk Ailede

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EFSANE İSİM DAHA 71 YAŞINDA

“Bana 30 yaşına geldiğimde sektörün beni çiğneyip tüküreceğini söylemişlerdi. Ama 50 artık 50 değil. 30 da artık 30 değil” diyen ünlü model Christie Brinkley, geçtiğimiz gün 71. yaş gününü kutladı. Bir dönemin en ikonik modellerinden biri olan Brinkley, yeni yaşına sevdiklerinin arasında girdi.

DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Brinkley, Instagram’da “Kahkahalar, müzik, arkadaşlıklar, aile, sevgi… Bunlar en çok değer verdiğim ve minnettar olduğum şeyler” diyerek doğum günü mesajını paylaştı. Etrafında yer alan üç çocuğuyla birlikte büyük bir sevgi çemberi oluşturmuştu.

PASTALAR, NEŞE VE EĞLENCE

Üç evladı da yanında olan Brinkley, çocukları tarafından getirilen çeşitli pastalarla kutlama yaptı. Yaşına rağmen enerjisi hiç azalmayan Christie Brinkley, doğum günü mumlarını büyük bir neşeyle üfledi ve ailevi mutluluğun tadını çıkarttı.

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