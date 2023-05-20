Bir dönemler Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Christoph Daum, yoğun bakıma kaldırıldı.

Türkiye’de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor’da teknik direktör olarak görev yapan Alman teknik adam Christoph Daum, New York’ta yoğun bakıma kaldırıldı.

Kanser tedavisi gören 69 yaşındaki teknik adam Christoph Daum, New York’ta yoğun bakıma alındı.

Alman basınından Bild’de yer alan habere göre; Türkiye’de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor’da teknik direktör olarak görev yapan Daum, yoğun bakıma kaldırıldı.

Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşayan eski teknik direktör Christoph Daum, 1 Mayıs’ta Can Bartu Tesisleri’ni ziyaret etmişti.