CI Bloom Dördüncü Edisyonu Başarıyla Tamamlandı

CI BLOOM FUARI DÜZENLENDİ

Contemporary Istanbul (CI) tarafından gerçekleştirilen çağdaş sanat fuarı “CI Bloom”un dördüncü edisyonu, sanatçılar, uluslararası basın ve sanat profesyonellerini bir araya getirdi. Fuar yönetiminin yaptığı açıklamalara göre, 263 sanatçının 520 eseri sergilenen CI Bloom’u toplamda 11 bin 780 kişi ziyaret etti. Ziyaret edilen eserlerin yüzde 62’den fazlasının satılması, bu eserlerin yeni koleksiyonlara dahil edilmesine yol açtı. Genç izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, 780 üniversite öğrencisi etkinliğe ücretsiz katıldı. Ayrıca, 25 galeri ile 4 sanat inisiyatifi, fuar kapsamında bir araya geldi.

GENÇ SANATÇILARA DESTEK

Açıklamalarda, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, CI Bloom’un dördüncü edisyonunun başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti. Güreli, “Ankara, Diyarbakır ve Eskişehir’den katılım gösteren genç galeriler ve sanat inisiyatiflerinin varlığı fuara ayrı bir değer kattı. İstanbul dışından gelen galerilere ve sanat inisiyatiflerine fırsatlar sunmak, onların üretim, paylaşım ve görünürlük açısından cesaretlenmelerine yardımcı olmak, CI Bloom’un temel değerleri arasında yer almakta” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, Güreli, CI Bloom’un yalnızca genç sanatçıların değil, aynı zamanda genç koleksiyonerlerin de buluşma noktası haline geldiğini vurguladı.

ULUSLARARASI KATILIM VE HİBRİT YAPILANMA

Sanat alanında özel ilgi duyan uluslararası profesyoneller ve basından temsilciler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliği ile İstanbul’a davet edildi. Fuara, İtalya’dan “Art Tribune” ve “Artslife”, Fransa’dan “Le Quotidien de l’Art”, Birleşik Arap Emirlikleri’nden “Canvas”, Almanya’dan “Qantara” ve Arjantin’den “Clarin Newspaper” gibi yayınlardan temsilciler katıldı. Ayrıca, “Artwide” çevrim içi satış platformunda, 4. CI Bloom’da sergilenen sanatçıların fuarda yer almayan eserleri dijital ortamda sunuldu. Bu çevrim içi platform, müzayede formatında düzenlenerek, fiziksel fuar deneyimini dijital bir platformla genişletti ve hibrit bir yapının ilk adımını oluşturdu.