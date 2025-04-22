Çi Bloom’la Gençler Sanatla Buluştu

CI BLOOM’UN DÖRDÜNCÜ EDİSYONU GERÇEKLEŞTİ

Contemporary Istanbul (CI) tarafından gerçekleştirilen çağdaş sanat fuarı “CI Bloom”un dördüncü edisyonu, sanatçılar, uluslararası medya ve sanat profesyonellerini bir araya getirdi. Fuar yönetiminden yapılan bilgilendirmeye göre, 263 sanatçının 520 eserinin sergilendiği bu etkinliği 11 bin 780 kişi ziyaret etti. Sergilenen eserlerin yüzde 62’sinden fazlası satışa sunularak yeni koleksiyonlara dahil oldu. Genç izleyici kitlesinin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, 780 üniversite öğrencisi ücretsiz olarak katılım sağladı. Etkinlik, 25 galeri ile 4 sanat inisiyatifinin katılımıyla geniş bir katılıma sahne oldu.

GENÇ SANATÇILAR VE KOLEKSİYONERLERİN BİR ARAYA GELDİĞİ BİR ETKİNLİK

Açıklamada yer alan ifadelere göre Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, CI Bloom’un dördüncü edisyonunun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti. Güreli, “Ankara, Diyarbakır ve Eskişehir’den katılım gösteren genç galeriler ve sanat inisiyatiflerinin varlığı fuara ayrı bir değer kattı. İstanbul dışından gelen galerilere ve sanat inisiyatiflerine alan açarak onların cesaretlendirilmesi, CI Bloom’un temel değerlerinden biri olmaya devam edecek.” dedi. Güreli, ayrıca CI Bloom’un genç sanatçılar ve yeni koleksiyoncular için mükemmel bir basamak olduğunu vurguladı. “CI Bloom satış başarısı ve yeni izleyici profiliyle sektöre umut verici bir tablo sundu.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ULUSLARARASI SANAT PROFESYONELLERİ FUARA KATILDI

Uluslararası sanat profesyonelleri ve basın temsilcileri, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğiyle fuara davet edildi. İtalya’dan “Art Tribune” ve “Artslife”, Fransa’dan “Le Quotidien de l’Art”, Birleşik Arap Emirlikleri’nden “Canvas”, Almanya’dan “Qantara” ve Arjantin’den “Clarin Newspaper” temsilcileri fuarı ziyaret etti. Ayrıca “Artwide” çevrim içi satış platformu da etkinlikte yer alan sanatçıların fuarda sergilenmeyen eserlerini dijital ortamda sundu. Çevrim içi platform, fiziksel fuar deneyimiyle eş zamanlı gerçekleşerek hibrit bir yapının ilk adımını oluşturdu.