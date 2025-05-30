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Cı Tra Çin İle Anlaşmayı İhlal Etti

TRUMP’IN TİCARET AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in ülkesine dair ticaret anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini dile getirdi. Trump, Truth Social platformunda bu konuyla ilgili paylaşımda bulundu. İki hafta önce, Çin’in büyük bir tehdit altında olduğunu belirtmişti. “Koyduğum çok yüksek tarifeler, Çin’in dünyanın açık ara bir numarası olan ABD pazarına ticaret yapmasını neredeyse imkansız hale getirdi.” diye ekledi. Trump, Çin’e aniden bu şekilde davranmanın yıkıcı sonuçlar doğurduğunu, birçok fabrikanın kapandığını ve “sivil huzursuzluk” yaşandığını ifade etti.

ÇİN İLE ANLAŞMA VE SONUÇLARI

Durumdan memnun olmadığını belirten Trump, “Onları çok kötü olacağını düşündüğüm ve gerçekleşmesini görmek istemediğim bu durumdan kurtarmak için Çin ile hızlı bir anlaşma yaptım. Bu anlaşma sayesinde her şey hızla istikrara kavuştu ve Çin her zamanki gibi işine geri döndü. Herkes mutlu oldu. Bu iyi haber.” dedi. Ancak kötü haber olarak, “Çin’in, belki de bazıları için şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bizimle yaptığı anlaşmayı tamamen ihlal etmiş olması. ‘Bay Nazik Adam’ olmak buraya kadarmış.” ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ ANLAŞMA DETAYLARI

Geçici bir anlaşmaya varıldığı biliniyor. ABD Başkanı Trump, Çin ile tarifeler konusunda yaşanan çatışma sonrası bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 145’e kadar çıkarmıştı. Çin de ABD’ye yönelik tarifelerini yüzde 125’e yükseltmişti. Bu ay İsviçre’de gerçekleştirilen ticaret müzakereleri sonucunda, iki ülke karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda uzlaşmaya vardı. Anlaşma neticesinde, 14 Mayıs itibarıyla ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergileri 90 günlüğüne yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin’in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergileri yüzde 125’ten yüzde 10’a düşeceği belirtildi. Ayrıca, Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi için mekanizma kurulacağı ifade edildi.

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