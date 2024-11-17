CI Türkiye Kredi Notunu Yükseltti

KREDİ NOTU ARTIRIMI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings (CI), Türkiye’nin kredi notunu yükselttiğini duyurdu. CI’nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları “B”den “BB-“ye çıkarıldı. Kuruluş, kısa dönem notlarında ise herhangi bir değişiklik yapmadı ve bu notu “B” olarak bıraktı.

POLİTİKA DEĞİŞİMİ VE GÜVEN ARTIŞI

Açıklamada, not artırımının daha tutarlı ve ihtiyatlı para ve maliye politikalarının uygulanmasını yansıttığı, bu durumun da makroekonomik dengesizliklerin azalmasına ve uluslararası likiditede iyileşmeye katkıda bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, sıkı genel politika tutumunun enflasyonu düşürdüğü ve Türk Lirası’na olan güveni artırdığı ifade edildi. Dolarizasyonda gözlemlenen düşüşün ve döviz korumalı mevduat planının hızlı geri çekilmesinin etkilerine de dikkat çekildi.

DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIŞ

CI, brüt ve net döviz rezervlerinin azalan cari açık ve artan sermaye girişleriyle desteklenerek yükseldiğini belirtti. Net ihracat ve yatırımlarda beklenen iyileşmeyle birlikte, GSYH’nin 2024-2026 yıllarında ortalama yüzde 3,0 olmasını öngördüğünü aktardı. Ancak büyüme görünümüne dair risklerin hâlâ var olduğuna da dikkat çekti. Kredi notu artırımının ardından görünüm “pozitif”ten “durağan”a revize edildi.