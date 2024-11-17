“CI Türkiye’nin Kredi Notunu Artırdı”

ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUNDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings (CI), Türkiye’nin kredi notunu artırdığını duyurdu. CI tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Türkiye’nin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları “B”den “BB-“ye çıkarıldı. Kısa dönem notlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı ve “B” olarak kaldı. Açıklamada, not artışının daha tutarlı ve dikkatli para ile maliye politikalarının uygulanmasını, bunun sonucunda makroekonomik dengesizliklerin azalmasını ve uluslararası likiditede iyileşmeyi yansıttığı ifade edildi.

POLİTİKALARIN ETKİSİ

Aynı açıklamada, daha sıkı genel politika duruşunun, enflasyonun düşük seviyelere düşmesine ve Türk Lirası’na olan güvenin artmasına yardımcı olduğu aktarıldı. Dolarizasyonda daha fazla gerileme yaşandığı, ayrıca döviz korumalı mevduat planının hızlı şekilde geri çekilmesine neden olduğu belirtildi. CI, brüt ve net döviz rezervlerinin, azalan cari açık ile daha yüksek sermaye girişleriyle desteklenerek arttığını kaydetti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Aynı zamanda, CI net ihracat ve yatırımlarda beklenen iyileşme ile beraber GSYH’nin 2024-2026 yılları arası dönemde ortalama yüzde 3,0 seviyesinde olmasını öngördü. Ancak, büyüme görünümüne ilişkin risklerin hâlâ etkili olduğu da vurgulandı. Kredi notu artışının ardından, görünüm “pozitif”ten “durağan”a düzeltildi.