CIA: Putin’in sağlığı yerinde

Amerika Birleşik Devletleri Merkez İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Putin’in sağlık durumu hakkında konuştu.

Batı medyasında, bu yıl 70 yaşına girecek olan Putin’in muhtemelen kanser olduğuna dair doğrulanmamış spekülasyonlar artarken, Burns, “Putin’in fazlasıyla sağlıklı görünüyor. Onun hasta olduğuna dair hiçbir kanıt yok” dedi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns Colorado’daki Aspen Güvenlik Forumu’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burns, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlığı hakkında birçok söylenti var. Tamamen ve fazlasıyla sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

ABD’nin Moskova büyükelçisi olarak görev yapan Burns, yirmi yıldan fazla bir süredir Rus liderini gözlemlediğini sözlerine ekleyerek, Putin’in “kontrol, sindirme ve intikam alma konusunda büyük bir inancı” olduğunu ve bu özelliklerin son on yılda danışman çevresi daraldıkça sertleştiğini söyledi.

CIA Direktörü William Burns, Putin sağlığının yerinde olduğunu açıkladı. CIA Direktörü William Burns, Putin sağlığının yerinde olduğunu açıkladı.

Burns, “Rusya’nın lideri olarak kaderinin Rusya’yı büyük bir güç olarak yeniden kurmak olduğunu düşünüyor. Bunu yapmanın anahtarının Rusya’nın çevresinde yeniden bir etki alanı yaratmak olduğuna inanıyor. Ayrıca hayalini Ukrayna’yı kontrol etmeden gerçekleştiremeyeceğine inanıyor” dedi.

ABD, UKRAYNA’YA UZUN MENZİLLİ SİLAHLAR SAĞLAYACAK

Diğer taraftan, CIA Direktörü’nün açıklamaları, ABD’nin Ukrayna’ya daha uzun menzilli silahlar sağlayacağını duyurmasının ardından geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri odak noktasının artık “sadece” doğu olmadığını söyledi ve Batı’nın Ukrayna’ya bu tür silahlar sağlamasından sonra Moskova’nın stratejisinin değiştiğini ima etti.

Putin’in sağ kolunu bir yere sürekli sabitlediği görüntüler arttıkça, hakkındaki sağlık sorunlarına ilişkin tarışmalar da büyüdü. Putin’in sağ kolunu bir yere sürekli sabitlediği görüntüler arttıkça, hakkındaki sağlık sorunlarına ilişkin tarışmalar da büyüdü.

Bununla birlikte, geçen yılın Ekim ayından beri oldukça rahatsız edici birtakım istihbaratlar almaya başladığını söyleyen Burns, ABD’nin bu konudaki kaygısını, Rusya’nın yoluna devam etmesi durumunda ağır sonuçları olacağını bildirmek üzere ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisini Moskova’ya gönderdiğini söyledi.

Burns, “Ülkeye döndüğümde Başkan’a ilettiğim izlenim, Putin’in bu işgali başlatmak için henüz geri dönüşü olmayan bir karar vermediğiydi. Ama açıkça o yöne doğru ilerliyordu. Diğer izlenimime göre, stratejik olarak Ukrayna’yı ve Ukrayna’nın tercihlerini kontrolü altına alma yeteneği için pencerenin kapanmakta olduğuna ikna olmuştu” açıklamasını yaptı.