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CIA ve Beyaz Saray Arasında Bilgi Paylaşımı İddiası

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GÜVENLİK ENDİŞELERİ

CNN’in üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray’ın Personel Yönetim Ofisiyle paylaşılan listede, özellikle Çin üzerine çalışmak amacıyla işe alınmış, “Çinli hackerların hedefinde olduğu gerekçesiyle yakından korunan” genç analist ve ajanlara ait bilgilere yer verildiği belirtildi.

TRUMP’IN ADIMLARI

Aynı haberde, CIA’in bu uygulamasının, ABD Başkanı Donald Trump tarafından federal hükümeti küçültme ve yeniden şekillendirme çabalarının bir parçası olduğu dile getirildi. Bu durum, ABD’nin ulusal güvenliğine yönelik artan endişelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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