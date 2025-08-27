Haberler

Cibali’de Kötü Koku, Ceset Bulundu

İNŞAAT MALZEMELERİ SATAN İŞ YERİNDE KORKUNÇ BULUNTU

Fatih’te inşaat malzemeleri satan bir dükkandan gelen kötü kokular üzerine mahalle halkı durumu yetkililere iletti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda iş yerinin içerisindeki bir kuyuda erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda cesedin yaklaşık 8 gündür kayıp olan Sedat Dereli’ye ait olduğu belirlendi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları ise sürüyor.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ KONUM VE ZAMAN

Olay, akşam saatlerinde Cibali Mahallesi Cibali Caddesi’nde yaşandı. İnşaat malzemesi ve kum satan bir iş yerinden gelen kötü kokular, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan polis ve itfaiye ekipleri, iş yerindeki kuyu içinde erkek cesedinin bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 8 gündür kayıp olan Sedat Dereli’ye ait olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışmalarına devam ediyor.

