Cibaliya’daki Nadya, Ekmek Yapıyor

ZOR ŞARTLARLA MÜCADELE

Gazze Şeridi’nin kuzey kesimindeki Cibaliya bölgesinde çadırda yaşayan Filistinli Nadya el-Mısri, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana uyguladığı sıkı abluka nedeniyle tükenen un yerine mercimek ve makarnadan ekmek yaparak çocuklarını doyurmaya çalışıyor. Gazze’de 2 milyonu aşkın Filistinli, hayatta kalmak için her türlü çabayı gösteriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’nın (WFP), “WFP destekli 25 fırının tamamı, buğday unu ve pişirme yakıtının tükenmesi nedeniyle kapandı” açıklamasının üzerinden 1 ay geçti. Fırınların kapanmasının ardından karınlarını doyurmak için çeşitli yollar bulan Filistinliler, bayat ve bozulmuş unlarla ekmek yapmak zorunda kaldı. Bazı aileler ise mercimek gibi gıda maddelerinden un elde ederek ekmek yapmaya başlamış.

ÇOCUKLARI İÇİN MÜCADELE

Cibaliya’da çadırda yaşayan 59 yaşındaki Nadya el-Mısri, çocuklarının karnını doyurmak için makarna ve mercimeği havanda döverek un elde ediyor. Mısri, makarnaları bir gün önceden suda ıslatıp, ertesi gün suyunu süzdükten sonra mercimekle birlikte havanda ezmekte. Hamurun tutması için bir kase un ekleyip, maya ve tuz katarak ekmek hamuru elde ediyor. Elde ettiği küçük bezeleri, odun bulamadığı için kağıt parçalarıyla yaktığı saç fırınında pişiriyor.

AÇLIK DORUKTA

Kendisi de kanser hastası olan Nadya, 10 kişilik ailesinin karnını doyurmak için gösterdiği çabayı AA muhabirine aktardı. Ateşkes öncesinde kuzeye yardım girişi olmadığı için bu bölgede açlığın daha sık yaşandığını, ancak günümüzde tüm Gazze’de açlığın ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı. Mısri, “Gece gündüz bu çocuklar ne diyecek diye düşünmekten uyuyamıyorum. Ben de kanser hastasıyım. 1,5 senedir ilaç bile almadım. Pazarda bir şey yok. Olan da ateş parası. Pirinç yok, domates, salatalık fahiş fiyat. Alacak para da yok.” dedi.

GELECEK ENDİŞESİ

Mısri, çocukların açlıktan ölmemesi için bu yola başvurduğunu belirtti ve “3 aydır ablukadayız, un yok, yemek yok. Alternatifimiz yok. Çocuklarımız açlıktan ölüyor. Açlık ve ölüm korkusundan bunu yapıyoruz” şeklinde konuştu. Gazze’de açlık nedeniyle ölümlerin yaşandığını hatırlatan Mısri, Müslümanlara “neredesiniz”? diye seslenerek, “Çocuklarımız geceleri açlıktan ağlıyor. Aylardır aç yatıyoruz. Çocuklar bunu yemek istemiyor ama başka çareleri yok. Yapımı zor ve pişerken dağılıyor ama yemek zorundayız. Keşke herkes bunu denese de Gazzelilerin nasıl yemek yediğini görse” ifadesini kullandı.