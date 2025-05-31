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Cibaliye’deki Filistinliler Evlerini Terk Ediyor

DEVAM EDEN İSRAİL SALDIRILARI SONUCU EVLERİNDEN OLMAK

Gazze’nin kuzeyinde yer alan Cibaliye bölgesindeki Filistinliler, yaşanan şiddet olayları ve sürekli İsrail saldırıları sebebiyle evlerini terketmek zorunda kalıyor. Bu durum, bölgedeki insani koşulları ağırlaştırıyor ve halkın yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor.

FİLİSTİNLİLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Devam eden çatışmalar, Cibaliye’deki Filistinlilerin günlük yaşamını derinden etkiliyor. Evlerini terketmek zorunda kalan insanlar, acil olarak barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşıyor. Bu süreç, özellikle çocuklar ve yaşlılar için büyük bir tehlike oluşturuyor.

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