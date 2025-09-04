Cicaldau, Boğaziçi’nde Yüzdü, Günaydın

GALATASARAY’IN ESKİ FUTBOLCUSU BOĞAZ’DA

Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın eski oyuncusu Alexandru Cicaldau, sosyal medya platformunda Boğaziçi’nde yüzerken çektiği anı paylaştı. Rumen orta saha, denize girmeden önceki anını takipçileriyle buluşturdu ve fotoğrafın altına “Günaydın ikinci evim” yazdı. Boğaz manzarası ile İstanbul’a olan sevgisini bir kez daha dile getiren Cicaldau, bu paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarların ilgi odağı oldu.

CICALDAU’NUN GALATASARAY MACERASI

Alexandru Cicaldau, 24 Temmuz 2021 tarihinde Galatasaray’a katılmıştı. Futbol kariyerinde bir dönüm noktası olarak görülen bu transferin ardından, 27 Ağustos 2022’de Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Ittihad Kalba’ya kiralanmıştı. Ardından, 31 Temmuz 2023’te Konyaspor’a transfer olan Cicaldau, en son olarak 9 Eylül 2024 tarihinden itibaren Galatasaray’dan ayrılarak Universitatea Craiova’ya geçiş yaptı.