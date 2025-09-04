Haberler

Cicaldau, Boğaziçi’nde Yüzdü, Günaydın

GALATASARAY’IN ESKİ FUTBOLCUSU BOĞAZ’DA

Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın eski oyuncusu Alexandru Cicaldau, sosyal medya platformunda Boğaziçi’nde yüzerken çektiği anı paylaştı. Rumen orta saha, denize girmeden önceki anını takipçileriyle buluşturdu ve fotoğrafın altına “Günaydın ikinci evim” yazdı. Boğaz manzarası ile İstanbul’a olan sevgisini bir kez daha dile getiren Cicaldau, bu paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarların ilgi odağı oldu.

CICALDAU’NUN GALATASARAY MACERASI

Alexandru Cicaldau, 24 Temmuz 2021 tarihinde Galatasaray’a katılmıştı. Futbol kariyerinde bir dönüm noktası olarak görülen bu transferin ardından, 27 Ağustos 2022’de Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Ittihad Kalba’ya kiralanmıştı. Ardından, 31 Temmuz 2023’te Konyaspor’a transfer olan Cicaldau, en son olarak 9 Eylül 2024 tarihinden itibaren Galatasaray’dan ayrılarak Universitatea Craiova’ya geçiş yaptı.

Kayseri’de Cami Tuvaletinde Bıçaklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir cami tuvaletinde bıçaklama sonucu F.P. ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Saldırgan yakalandı.
Kütahya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı Var

Tavşanlı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

