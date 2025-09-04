Cicaldau, İkinci Evi İçin Paylaştı

GALATASARAY’IN ESKI FUTBOLCUSU CICALDAU’DAN PAYLAŞIM

Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın eski futbolcusu Alexandru Cicaldau, sosyal medya platformunda Boğaziçi’nde yüzerken çektiği fotoğrafı paylaştı. Rumen orta saha, denize girerken çekilen kareyi takipçileriyle paylaşarak, fotoğrafın altına “Günaydın ikinci evim” ifadesini ekledi. Cicaldau’nun İstanbul manzarası eşliğinde yaptığı bu paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarların da dikkatini çekti.

CICALDAU’NUN GALATASARAY SERÜVENİ

Cicaldau, 24 Temmuz 2021 tarihinde Galatasaray’a transfer olmuş ve 27 Ağustos 2022’de Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Ittihad Kalba’ya kiralanmıştı. Sonrasında 31 Temmuz 2023 tarihinde Konyaspor’a kiralanan Rumen futbolcu, 9 Eylül 2024’te Galatasaray’dan ayrılarak Universitatea Craiova’ya transfer olmuştu.