Çiçek, 10 Yıl Hapis Aldı

YARGININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRDİĞİ CEZA

Mardin’de, yaya geçidinde aracını kullanan Nurullah Çiçek’in (22), 10 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan ve 11 yaşındaki Orhan Kemal Duva’ya çarpması sonucu meydana gelen trajik kazanın ardından, verilen indirimli 7 yıl hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından yeterli bulunmadı ve karar bozuldu. Yeniden yargılandığı yerel mahkeme, sanık Çiçek’i bu kez 10 yıl hapse mahkûm etti. Ailelerin avukatı, mahkemenin alt sınırdan uzaklaşmadığını belirterek, dosyayı tekrar istinafa taşıyacaklarını ifade etti.

KAZA VE SONUÇLARI

Kaza, 14 Temmuz 2024’te Mardin’in Artuklu ilçesindeki Vali Ozan Caddesi’nde gerçekleşti. Nurullah Çiçek’in kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinde karşıya geçmekte olan çocuklara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası sağlık ekipleri olay yerine geldi, ancak her iki çocuk hastaneye kaldırılırken hayata döndürülemedi. Olayın ardından Nurullah Çiçek gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve tutulan tespit tutanağında Çiçek’in hız limitini aşarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtildi.

KARAR SÜRECİ VE YENİDEN YARGILAMA

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, verilen cezanın yetersiz olduğunu düşünerek kararı bozdu. Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Çiçek’i ‘Bilinçli taksirle öldürme’ suçundan daha fazla hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin kararında Çiçek’in hız limitini aşarak hareket ettiği ve yaya geçidinde çocuklara ilk geçiş hakkını vermediği vurgulandı. İlgili tespit raporları ve bilirkişi görüşü doğrultusunda, sanığın yüzde 100 kusurlu bulunduğu belirtilerek cezada yarı oranında artırım yapılmasının gerektiği ifade edildi.

MAĞDUR AİLELERİN YAKINMASI VE SAVUNMALAR

Duruşmada, kazada ölen çocukların aileleri ve avukatları, sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır cezanın verilmesini talep ettiklerini dile getirdi. Sanık Nurullah Çiçek, tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkemeye SİGBİS üzerinden katılarak önceki savunmalarını yineledi. Çocukların yola aniden atladığını öne süren Çiçek, “Öyle olmasını istemezdim, olay nedeniyle üzgünüm, pişmanım” dedi.

Savcı, Çiçek’in eyleminin bilinçli taksirle ‘Birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçunu oluşturduğunu açıkça ifade etti. Sanık avukatı ise, müvekkilinin kaza sırasında bilinçli taksir unsurlarını oluşturmadığını belirtti.

CEZANIN İNCELEMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

Mahkeme, sanığı 8 yıl hapis cezasına çarptırırken, sanığın tutumunu göz önünde bulundurarak cezada indirime giderek 10 yıl hapse mahkûm etti. Türk Ceza Kanunu’na dayalı olarak verilen cezanın yanı sıra sanığın ehliyetine de 2 yıl el konuldu. Ailelerin avukatı, bu kararın istinafa taşınacağını belirtti ve TCK’nın 62. maddesine dikkat çekerek adaletin sağlanmasını talep etti.