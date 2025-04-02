Çiçek Açan Ağaçlar Erzincan’ı Mest Etti

ÇİÇEK AÇAN AĞAÇLAR GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Erzincan’da havaların ısınmasıyla birlikte meyve ağaçları çiçeklerini açtı. Bu durum, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Rengarenk çiçekler, ağaçların dallarında adeta bir renk cümbüşü yaratarak, bahar havasını ilde hissettiriyor. Dallarındaki tomurcukların filizlenmesiyle ağaçların çiçek açması, baharın gelişini müjdeleyen bir görüntü sergiliyor.

KAYISI AĞAÇLARINDAN RENK CÜMBÜŞÜ

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde kayısı ağaçları, çiçek açtıkça adeta renklere bürünüyor. İklim ve coğrafi konum nedeniyle burada her yıl 6 bin dekarda yaklaşık 10 bin ton kayısı üretimi yapılıyor. Çiçek açan kayısı ağaçları, göz alıcı görüntüleriyle dikkat çekiyor. Bu ağaçlar, zamanla kayısı meyvesine dönüşerek dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Nisan ayının başından itibaren kayısı ağaçlarının çiçek açması, muazzam manzaralar yaratıyor. Türkiye genelinde var olan yaklaşık 17 milyon kayısı ağacının 380 bini ise Erzincan’da bulunuyor.