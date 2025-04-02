Haberler

Çiçek Açan Ağaçlar Erzincan’ı Mest Etti

ÇİÇEK AÇAN AĞAÇLAR GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Erzincan’da havaların ısınmasıyla birlikte meyve ağaçları çiçeklerini açtı. Bu durum, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Rengarenk çiçekler, ağaçların dallarında adeta bir renk cümbüşü yaratarak, bahar havasını ilde hissettiriyor. Dallarındaki tomurcukların filizlenmesiyle ağaçların çiçek açması, baharın gelişini müjdeleyen bir görüntü sergiliyor.

KAYISI AĞAÇLARINDAN RENK CÜMBÜŞÜ

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde kayısı ağaçları, çiçek açtıkça adeta renklere bürünüyor. İklim ve coğrafi konum nedeniyle burada her yıl 6 bin dekarda yaklaşık 10 bin ton kayısı üretimi yapılıyor. Çiçek açan kayısı ağaçları, göz alıcı görüntüleriyle dikkat çekiyor. Bu ağaçlar, zamanla kayısı meyvesine dönüşerek dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Nisan ayının başından itibaren kayısı ağaçlarının çiçek açması, muazzam manzaralar yaratıyor. Türkiye genelinde var olan yaklaşık 17 milyon kayısı ağacının 380 bini ise Erzincan’da bulunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bahçeli’den ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu

MHP lideri Devlet Bahçeli, terörün yanı sıra şehirdeki vandalizmin de sona ermesi gerektiğini belirtti. Her partinin Türkiye'ye hizmet etmesi gerektiğini vurguladı ve 24 madde sundu.
Haberler

Konyaspor’un Hedefi Türkiye Kupası’nı Kazanmak

Konyaspor'un Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale ulaşmayı hedeflediklerini ve çeyrek finalde İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.