“Çiçek Açan Ceset Bitkisi Heyecanı”

CESET BİTKİSİ NEDİR?

Bahsettiğimiz bitki, halk arasında “ceset bitkisi” olarak bilinen amorphophallus titanum. Yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşabilen bu bitki, her 10 yılda bir çiçek açıyor. Çiçeklerin ömrü 24 ila 48 saat arasında değişiyor ve kokusu çürüyen ete benzerliği nedeniyle bu ilginç isimle anılıyor.

AVUSTRALYA’DA HEYECAN YARATTI

Son olarak Avustralya’nın Geelong şehrindeki botanik bahçelerinde bulunan amorphophallus titanum’un çiçek açması büyük bir heyecan yarattı. Bu nadir bitkiyi koklama fırsatını değerlendirip görmek isteyen binlerce insan, bahçelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

YEREL ŞAHİTLERDEN TECRÜBELER

Olayı deneyimleyen bir kişi, “Yaklaştıkça içeriden gelen öğürme seslerini duymaya başladım” yorumuyla durumu ilginç bir biçimde özetledi. Bu bitkinin eşsiz doğasını deneyimlemek için gelenler, edindikleri bu anıyı unutulmaz kılmayı amaçladı.