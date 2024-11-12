More
Gündem

“Çiçek Açan Ceset Bitkisi Heyecanı”

cicek-acan-ceset-bitkisi-heyecani

CESET BİTKİSİ NEDİR?

Bahsettiğimiz bitki, halk arasında “ceset bitkisi” olarak bilinen amorphophallus titanum. Yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşabilen bu bitki, her 10 yılda bir çiçek açıyor. Çiçeklerin ömrü 24 ila 48 saat arasında değişiyor ve kokusu çürüyen ete benzerliği nedeniyle bu ilginç isimle anılıyor.

AVUSTRALYA’DA HEYECAN YARATTI

Son olarak Avustralya’nın Geelong şehrindeki botanik bahçelerinde bulunan amorphophallus titanum’un çiçek açması büyük bir heyecan yarattı. Bu nadir bitkiyi koklama fırsatını değerlendirip görmek isteyen binlerce insan, bahçelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

YEREL ŞAHİTLERDEN TECRÜBELER

Olayı deneyimleyen bir kişi, “Yaklaştıkça içeriden gelen öğürme seslerini duymaya başladım” yorumuyla durumu ilginç bir biçimde özetledi. Bu bitkinin eşsiz doğasını deneyimlemek için gelenler, edindikleri bu anıyı unutulmaz kılmayı amaçladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.