“Çiçek Monilyası Tehdidine Dikkat Çekildi”

ÇİÇEK MONİLYASI HASTALIĞI İLE İLGİLİ UYARILAR

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kayısı, şeftali, erik, kiraz ve vişne gibi sert çekirdekli meyvelerde görülen ‘çiçek monilyası hastalığı’ hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Sağlam, “Çiçek monilyası hastalığı, kayısı, şeftali, erik, kiraz ve vişne gibi sert çekirdekli meyveleri etkileyen önemli bir fungal hastalıktır. Bu hastalık zamanında ve doğru bir şekilde mücadele edilmediğinde, ciddi ekonomik kayıplara ve zararlara yol açabilir” dedi.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ VE YAYILMA ŞEKİLLERİ

Hastalık etmeni olan fungusun kışı, hastalıklı dallardaki kanserler üzerinde veya enfekte meyvelerde geçirdiğine aktaran Sağlam, belirtilerin çiçeklerde kahverengi lekeler şeklinde görüldüğünü ifade etti. “Bu lekeler hızla yayılarak tüm çiçeği ve sapı sarar. Enfekte çiçeklerin bulunduğu dallarda, çiçek sapı etrafında küçük ve kahverengi kanserler oluşur. Ayrıca, meyvelerde de küçük çürük alanlar de ortaya çıkabilir. Meyveler, ağaçta ya da yere düşmeden önce tamamen çürüyüp mumyalaşır” diye konuştu.

KÜLTÜREL VE KİMYASAL ÖNLEMLER

Hastalıktan korunmak için gerekli kültürel ve kimyasal önlemleri vurgulayan İbrahim Sağlam, “Dikim yapılacak alan dikkatlice seçilmeli. Bahçenizi gölge, rüzgardan korunmuş ve nemli olmayan bir alanda dikmek, hastalığın yayılmasını engelleyen bir ortam sağlar. Enfekte çiçekler veya kanser taşıyan dallar budanmalı ve yakılmalıdır. Ağaçların doğru budama tekniğiyle budanması ise bitkilerin havalandırmasını sağlayarak nem birikimini önler” ifadelerini kullandı.

MÜDAHALE YÖNTEMLERİ VE GÜBRELEME

Hasat sırasında meyvelerin dikkatlice toplanması gerektiğinin altını çizen Sağlam, “Meyve kabuklarının delinmemesi için özen gösterilmeli ve depolama sırasında enfeksiyonların yayılmaması için dikkatli olunmalıdır. Olgunlaştıktan sonra mumyalanmış meyveler ağaçtan uzaklaştırılmalıdır” dedi. Ayrıca, “İlkbaharda bitki canlılığını desteklemek için sonbaharda toprak analizine uygun gübreleme yapılması gerekir” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

İLK BELİRTİLERDE HIZLI MÜDAHALE

Müdür Sağlam, belirtiler ve müdahaleler hakkında şunları söyledi: “Bahçelerde sürekli gözlemler yapmak, enfeksiyonun ilk belirtilerinde hızlı bir müdahale şansı sunarak başarı oranını arttıracaktır. Kimyasal mücadelede birinci ilaçlama, çiçekler yüzde 5-10 açtığında, ikinci ilaçlama ise çiçekler yüzde 90-100 açıldığında yapılmalıdır. Bu işlemler, yetkili kişiler tarafından reçetelenerek, BKÜ veri tabanında belirtilen ruhsatlı fungusitlerle uygun dozlarda gerçekleştirilmelidir. Zirai mücadele esnasında koruyucu ekipman kullanılması ve bitki koruma ürünlerine ait atık ambalajların uygun şekilde bertaraf edilmesi son derece önemlidir.”