Çiçekçi Dükkanına Silahlı Saldırı Yapıldı

SİLAHLI SALDIRI OLAYI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, çiçekçi dükkanı sahibi bir kişi, husumetlisi olduğu öne sürülen şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan çiçekçi dükkanında, R.K. ile arasında husumet bulunan kişi ya da kişiler, dükkana gelerek R.K.’yi tabanca ile vurarak yaraladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı R.K.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirerek, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak kimliği belirsiz kişi ya da kişileri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yetkililer, olayın detaylarını araştırıyor.