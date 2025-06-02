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Çiçekçideki Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE OLAY ANI

Çorum’daki bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Samsun-Ankara yolu bulvarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çiçek üretimi ve satışı yapılan mağazada yangın meydana geldi.

DUMAN GÖREN VATANDAŞLARDAN İHBAR

Çiçekçiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrası olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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