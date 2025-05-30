Çiçekler Bozkırı Sarıya Boyadı

ÇİÇEK TARLALARI BOZKIRI SARIYA BOYADI

Sivas’ta geç gelen bahar ile birlikte bozkırda çiçek tarlaları oluştu ve kır çiçekleri bölgede adeta sarı bir örtü gibi yayıldı. Bahar mevsiminin sona ermesine günler kala, Sivas’taki bu renk cümbüşü doğa tutkunlarını kendine çekti. Kır çiçeklerinin açmasıyla bozkır sarı bir renge büründü. Bu canlı görüntüler, özellikle fotoğraf severler için vazgeçilmez bir fırsat oluşturdu. Tarlada vatandaşlar, çiçeklerin arasında keyifli zaman geçirerek bu doğal güzelliklerin tadını çıkardılar.

GÖRSEL ŞÖLENİN TADINI ÇIKARDIK

Kıymet Koca isimli üniversite öğrencisi, “Arkadaşlarımla birlikte yoldan geçerken kır çiçeği bahçesini fark ettik. Çiçek bahçesinde vakit geçirdik, şarkılar söyleyip dolaştık. Çiçeklerin içinde çok güzel vakit geçirdik. Görsel bir şölen vardı, biz de bu şölenin tadını çıkardık” diyerek bu deneyimin kendileri için ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

Kübra Kömür, uzun süren kışın ardından çiçeklerin moral kaynağı olduğunu ifade etti. “Kızlarla geziyorduk, çiçek bahçesini gördük. Çiçekler çok güzel görünüyordu. Özçekim yaptık, çiçeklerin arasında eğlendik. Arkadaşlarım ve benim için güzel bir anıydı. Sivas’ta 9 ay boyunca kış yaşadığımız için böyle şeyler görünce mutlu oluyoruz ve değerlendirmek istiyoruz. Bu görsel şölenin arasında vakit geçirmek beni mutlu etti” diye konuştu.

KIZLARLA ÇİÇEKLERİN ARASINDA VAKİT GEÇİRMEK HARİKAYDI

Kır çiçeği bahçesinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Güldeniz Yağız ise, “Kızlarla birlikte dolaşırken kır çiçeklerinin çok güzel göründüğünü farkettik. Fotoğraf çekinmeye geldik. Kızlarla birlikte çiçeklerin arasında vakit geçirmek çok güzeldi” şeklinde konuşarak bu güzel anılarını paylaştı.