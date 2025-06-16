Cide’de Araç Takla Attı

KAZA ANI VE GELİŞMELER

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bu durum park halindeki bir araca çarpmasına neden oldu. Kaza, gece saat 01.30 civarında Cide sahil yolunda gerçekleşti. Asım K. yönetimindeki 34 CRP 290 plakalı otomobil, yol kenarında duran 06 COP 419 plakalı araca çarptıktan sonra takla attı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Kazada yaralanmayan sürücü Asım K., takla atan araçtan kendi başına çıkmayı başardı. Olay sonrasında, kaza yapan iki araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.