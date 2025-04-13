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Cide’de Doğalgaz Tüplü Tır Kaydı

DOĞALGAZ TÜPLERİ YÜKLÜ TIR YOLU KAPATTI

Çorum’un Cide ilçesinde, doğalgaz tüplerinin yüklü bulunduğu bir tırın kayması sonucunda yol trafiğe kapandı. Olay, Cide ilçesi Cide-Şenpazar karayolu Dağlı mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, tırın kar nedeniyle kaymasıyla yol ulaşıma kapandı.

YOL TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

İhbarın ardından olay yerine ulaşan Karayolları ekiplerinin çalışmaları ile yol yeniden trafiğe açıldı. Ayrıca, yol üzerinde ara ara kar yağışı devam ettiğinden ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yaptı.

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