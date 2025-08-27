Cide’de kadın cam silerken düştü

Olayın Gelişimi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, evinin camlarını silerken balkon korkuluklarının kopması sonucu 1’inci kattan düşen kadın, hastanede aldığı tedavi sonucu hayatını kaybetti. Olay, 12 Ağustos’ta Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde yaşandı. 54 yaşındaki Zeynep Özcan, cam silerken korkulukların aniden kopmasıyla düşerek ağır yaralandı.

Hastaneye Kaldırılan Kadın Hayatını Kaybetti

Olayın ardından Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özcan, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 15 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi altında kalan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan’ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Çataloluk köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.