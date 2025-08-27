Haberler

Cide’de kadın cam silerken düştü

Olayın Gelişimi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, evinin camlarını silerken balkon korkuluklarının kopması sonucu 1’inci kattan düşen kadın, hastanede aldığı tedavi sonucu hayatını kaybetti. Olay, 12 Ağustos’ta Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde yaşandı. 54 yaşındaki Zeynep Özcan, cam silerken korkulukların aniden kopmasıyla düşerek ağır yaralandı.

Hastaneye Kaldırılan Kadın Hayatını Kaybetti

Olayın ardından Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özcan, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 15 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi altında kalan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan’ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Çataloluk köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Starship Roketinin Uçuşu Tamamlandı

SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket, sahte Starlink uydularını yörüngeye yerleştirirken yeni ısı kalkanı karolarını da test etti.
Haberler

Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.