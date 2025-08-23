Cide’de Kaybolan Kadın Bulundu

KAYBOLAN KADIN BULUNDU

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra kaybolan kadın, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden ayrılan A.T.’nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine polis ekipleri yaşlı kadın için acil bir arama çalışması başlattı. A.T., kaybolduktan 3 saat sonra çevre yolunda bulundu. Yapılan incelemelerde, yaşlı kadının evine gitmek isterken ters yöne yürüdüğü ve karanlığın etkisiyle kaybolduğuna dair bilgiler edinildi. Ailesine teslim edilen A.T., sağ olarak evine geri döndü.