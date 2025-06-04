Cide’de Otomobil Takla Attı, Yaralılar

KAZA ANINDA AİLENİN İÇİNDE BULUNDUĞU OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bayram tatiline giden bir ailenin içinde olduğu otomobil, takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 civarında Bartın-İnebolu yolu Yenice Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Bayram tatili nedeniyle İstanbul’dan Cide’ye giden ailenin bulunduğu, Ahmet Sözen’in kullandığı 34 MVY 129 plakalı otomobil, virajda sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle takla attı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücü ve araçta bulunan eşi ile çocuğu yaralandı. Olayın hemen ardından ihbar edilen sağlık ekibi, kaza yerine hızla intikal etti. Yaralılara, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesi’ne transfer edildi. 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma süreci başladı.